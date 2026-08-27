"El precio no lo es todo": Cómo el comercio local puede competir y ganar frente a los gigantes masivos

Esta semana en nuestra columna de economía y negocios, abordamos un desafío recurrente para los comerciantes de nuestra comunidad: ¿Cómo mantenerse competitivos ante la llegada de grandes bazares y comercios de origen chino? Conversamos sobre las claves para transformar esta amenaza en una oportunidad de diferenciación.

Muchos comerciantes sienten que competir contra los precios de los comercios chinos es una batalla perdida. ¿Es realmente así?

"Absolutamente no, siempre y cuando no intentemos jugar con sus mismas reglas. Si un comercio local intenta competir únicamente por precio de lista o por volumen, lleva las de perder.El modelo masivo se basa en bajo margen y altísima rotación. La clave para el comercio de cercanía está en cambiar la cancha: competir en valor, confianza y facilidades, no en costo unitario"

Mencionás el financiamiento como la principal herramienta defensiva. ¿Por qué es tan determinante?

"Porque es la gran debilidad de la mayoría de los bazares e importadores masivos, que operan casi exclusivamente en efectivo o con esquemas de pago muy rígidos. En el contexto actual, la capacidad de ofrecer cuotas, billeteras electrónicas o crédito propio es decisiva. Un cliente prefiere pagar un producto con un margen razonable de ganancia si puede financiarlo en 3 o 6 pagos, antes que desembolsar el 100% del efectivo en el acto, aunque el producto sea un poco más barato.

El financiamiento cuida el bolsillo del cliente y defiende el margen del comerciante".

Además del financiamiento, ¿qué otros pilares sostienen al comercio de cercanía?

"La diferenciación y la atención personalizada. El cliente que entra a una tienda china busca precio rápido y resuelve solo. Pero cuando busca asesoramiento, garantía, repuestos o saber exactamente qué está comprando, recurre al comercio especializado. Ofrecer un servicio postventa claro, probar el producto antes de que el cliente se lo lleve y brindar una sonrisa con un trato humano directo son activos que el algoritmo o la góndola gigante no pueden reemplazar".

¿Qué recomendación práctica le darías al comerciante que hoy siente la presión de esta competencia?