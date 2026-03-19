El precio del petróleo volvió a subir y el barril cruzó los USD 110 dólares

Los bombardeos iraníes en diversos puntos de la región intensificaron el conflicto lo que disparó el valor del barril. Los precios del petróleo registraron un fuerte aumento, con el barril de Brent en la zona de los USD 112 dólares, después de que Irán ejecutara ataques contra diversas instalaciones energéticas en Oriente Medio como represalia por la ofensiva previa al yacimiento de gas South Pars.

Por este tema, la experta en comercio exterior y finanzas, Yanina Lojo, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "no sé realmente cuáles serán las consecuencias finales de este conflicto. Pero serán muy profundas y de reparación a largo plazo".

Lojo, además, remarcó que "la guerra en Medio Oriente nos impacta a todos en muchos sentidos. No sólo sube el petróleo, sino que también impactarán en otras áreas como el precio de los alimentos".

La escalada bélica puso en jaque rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, donde las interrupciones en el flujo de crudo han disparado los precios mayoristas del petróleo en un 35% desde el inicio del conflicto a finales de febrero.

Las consecuencias inmediatas se reflejan en una presión inflacionaria global y un aumento drástico en el costo de los combustibles en diversas regiones, desde Argentina hasta Centroamérica.