El poder sanador del sonido

Mercedes Cuchetti, conocida como Merce Medita, conversó con Hernán Jechsmayr en Nacional Folklórica sobre el uso terapéutico de los diferentes tipos de cuencos. Explicó que se trata de terapias complementarias, no alternativas, que ayudan a la relajación, al equilibrio emocional y a la concentración. Los cuencos tibetanos, compuestos por varios metales, y los de cuarzo, con alto contenido de silicio, generan resonancias que actúan sobre el cuerpo y las emociones. También destacó el valor de instrumentos locales, como el bombo chamánico, los palos de lluvia y las pezuñas de vicuña, que conectan con la naturaleza y las raíces andinas. Cuchetti subrayó que el sonido es materia y puede modificar nuestra vibración, ayudando a “vivir más en el presente y vibrar alto”.