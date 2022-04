“El Poder Judicial argentino defiende los intereses del neoliberalismo”

El juez federal Juan Ramos Padilla y el referente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y Miles, Luis D’Elía, participaron en Resistencia del “Encuentro por la Democratización de la Justicia” y visitaron Radio Nacional: “Las sentencias tiene que ser para los justiciables, no para demostrar el ego del juez. En nuestro país el Poder judicial es el representante del neo conservadurismo y del neoliberalismo, eso pasa desde 1860, protege a los sectores más poderosos del país y eso se repitió hasta que Perón consigue sacar al FMI de la Argentina. Luego otros gobiernos volvieron a lo mismo y se repitió el saqueo a nuestro país. Me pregunto que argentino puede decir que la Justicia es igual para todos, lo que yo veo en tribunales, no es eso. En algunos jueces hay mucha cobardía y dicen yo no quiero tener problemas. El pueblo debe mirar lo que hacen los jueces”, dijo Ramos Padilla, y Luis D Elía expresó: “hace 40 años se implementó el Plan Cóndor en toda Latinoamérica, se cercenó la democracia y se endeudaba a los países hasta el paroxismo. Hoy, el lawfare es un plan en el que se juntaron las derechas latinoamericanas en el 2011 y se aplica en todo el continente con los opositores y eso vio muy claramente con lo que le hicieron a Lula Da Silva en el Brasil. En nuestro país estamos trabajando con, por y para los trabajadores y pedimos a Alberto Fernández que se retomen los principios fundacionales de Néstor y Cristina”.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

JUSTICIA EN SINTONÍA

VALERIA ROMERO- BRIAN PELLEGRINI

JUEVES DE 16 A 18