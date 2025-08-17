El Pinot Noir, una de las cepas con más adeptos en el mundo, celebra su día

La variedad Pinot Noir es una de las cepas de mayor antigüedad y está presente en todo el mundo, sobre todo en regiones frías, aunque está asociada especialmente a la región francesa de Borgoña.

También se encuentra en regiones vitícolas donde los vinos elaborados con esta variedad han logrado buena reputación, como Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelandia.

En la Argentina, la variedad muestra una presencia estratégica en la Patagonia, siendo en Chubut la variedad más cultivada.

A mediados de 2025, hay 2.023 hectáreas de Pinot Noir, 1% del total de vid del país, principalmente en zonas frías, Valle de Uco y Luján de Cuyo en Mendoza y las provincias patagónicas, Neuquén, Río Negro y Chubut.

La superficie creció 1,3% en los últimos 10 años y la producción en 2025 fue de 174.547 quintales.

En 2024 se vendieron 29.723 hl de vinos varietales Pinot Noir (puro y cortes), 0,7% del total de varietales del país (mercado interno y externo).

Del total, 50,6% se destinó al mercado interno, que duplicó su volumen en 10 años (+99,3%); y, en el mercado externo, repuntó ligeramente en el último año (+2,3%).

Las exportaciones alcanzaron los 14.681 hl con un precio medio de 6,07 U$S/litro, muy por encima del promedio de los varietales (3,55 U$S/litro), con Estados Unidos como principal destino, seguido por Brasil.

La variedad se usa para la elaboración de vinos espumosos en la región de Champaña y en otras regiones vitivinícolas, y se considera que produce algunos de los vinos más elegantes del mundo, pero es una variedad difícil de cultivar y de vinificar.

Su fina piel y sus bajos niveles de compuestos fenólicos hacen que produzca vinos de un color rojo rubí de baja intensidad, con reflejos violetas cuando son jóvenes; y los aromas que los caracterizan son las notas a cereza, cassis, fresa, frambuesa y violetas.

En la crianza aparecen notas a canela, cuero, regaliz y coco, dando como resultados vinos muy elegantes; y, en boca, se caracterizan por la baja tanicidad, frescura y persistencia.

La variedad se caracteriza por sus hojas de tamaño mediano a chico y racimo pequeño, compacto, con bayas pequeñas.