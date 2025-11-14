El pie diabético: ¿cuáles síntomas genera y qué complicaciones puede implicar?

La médica traumatóloga y especialista en pie y tobillo del Hospital Italiano Ana Cecilia Parise (MN 129948), visito el estudio de Nacional AM 870, donde habló con el equipo de Hugo Macchiavelli sobre el pie diabético, tobillo y otras cuestiones de salud.

"Hoy es el Día de la Diabetes a nivel mundial, se estima que hay 450 millones de personas en el mundo que tienen este problema de salud. El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes. Las personas que tienen esto, puede sufrir lesiones y otras patologías", mencionó.

Parise mencionó que el pie diabético ocurre a partir de los análisis y controles generales de la diabetes: "Puede haber diminución en la función de los nervios y la vascularización. Se pierde la capacidad de sentir y no me doy cuenta si me clavó algo en la planta del pie o si me aprieta un calzado. Puede iniciar como la sensación de pie dormido, pero principalmente es la incapacidad de sentir".