El petróleo vuelve a superar los 100 dólares por el conflicto en Medio Oriente

El precio internacional del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y las preocupaciones por posibles interrupciones en la producción y el transporte de energía en la región.

Daniel Gerold, consultor y especialista en petróleo, dialogó con el equipo de Primer round y analizó el impacto que el conflicto geopolítico tiene sobre los mercados energéticos internacionales.

"Lo que el precio del petróleo está diciendo es que todo este evento tan relevante en Medio Oriente no está saliendo de acuerdo a lo que se esperaba", expresó.

En ese marco, sostuvo que "Argentina es ahora un exportador neto de petróleo entonces va a exportar más por el mayor precio, sin embargo el 65% de la producción nacional de petróleo va al mercado interno en donde los precios del combustible no subieron nada por el momento".

Medio Oriente concentra una parte significativa de la producción y exportación mundial de petróleo, por lo que cualquier tensión militar o bloqueo en rutas energéticas estratégicas genera preocupación entre los mercados y los países importadores.

La suba del precio del crudo también suele tener efectos directos sobre la inflación global y los costos energéticos, ya que impacta en el valor de los combustibles, el transporte y diversas actividades productivas que dependen del suministro de energía.