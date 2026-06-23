El peso promedio de faena supera máximos de más de 30 años

Durante mayo el peso promedio de faena alcanzó los 240 kilogramos, el registro mensual más elevado de las últimas décadas, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

“El sector comienza a capitalizar un contexto más favorable para la planificación y la inversión, generando más carne por animal y fortaleciendo las bases para un mayor crecimiento de la actividad”, destacó la cartera agropecuaria.

Este resultado “refleja un avance significativo en términos de eficiencia productiva y aprovechamiento del potencial de crecimiento de los animales”, agregó.

En los primeros cinco meses del año, el peso promedio de la res bovina se ubicó en 236 kilos (seis más por encima del promedio registrado en igual período de 2025).

Y al comparar mayo de este año con el mismo mes del anterior, el incremento alcanzó a ocho kilos por res, lo que consolida una tendencia que se observa desde fines de 2025.

Según Agricultura, la favorable relación entre el costo de la alimentación y el valor del kilogramo en pie generó incentivos para prolongar los ciclos productivos.

A ello se suma un mayor alargamiento de la recría, etapa que permite incorporar kilos de manera más eficiente antes del ingreso a terminación.

Paralelamente, los corrales de engorde registran niveles récord de ocupación, lo que refleja disponibilidad de animales en proceso de terminación y una apuesta del sector por agregar peso antes de la venta.

Más allá de las variables estrictamente productivas, aclara, “estos resultados comienzan a desarrollarse en un contexto macroeconómico caracterizado por una mayor previsibilidad relativa, una condición largamente demandada por el negocio ganadero”.

“La estabilidad de las variables económicas y una mejor capacidad para proyectar inversiones y ciclos productivos favorecen decisiones de largo plazo, fundamentales en una actividad donde los resultados se construyen a lo largo de varios años”, completa.