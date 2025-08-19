El periodista y relator uruguayo Eduardo Gutiérrez adelantó cómo planteará el juego Peñarol frente a Racing

El periodista y relator de C X 30 Radio Nacional Montevideo Eduardo Gutiérrez visitó los estudios de Radio Nacional Am 870 y habló sobre el partido entre Peñarol y Racing en la cancha de Avellaneda para el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores .

"Hoy la pelota no va a rodar con la misma dinámica por la cancha. Peñarol igual viene a hacer su negocio, va

a cortar y entrecortar el partido. Va a cerrar el camino", dijo.

Gutiérrez destacó "lo actitudinal" y los jugadores de "mitad de cancha" que tiene el club uruguayo. "El negocio para Peñarol hoy es no jugar", agregó.