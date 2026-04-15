El periodista español Roberto Antolín opinó sobre el partido de Atlético vrs Barcelona en Pasión Nacional

El director y presentador de Fútbol Más en Xtremimg Radio en España Roberto Antolín conversó sobre el partido en el que el Atlético Madrid perdió frente a Barcelona en la Champions League y cómo lo vio. El periodista además contó cómo se prepara la Selección de su país para el Mundial con el equipo de Pasión Nacional.

"En contra de lo que piensa la gente, el Atlético de Madrid le dio un meneo en el partido de ida y en el de vuelta al Barcelona", expresó.

Antolín además habló de la Selección Argentina y sugirió a quién debe elegir Scaloni para el arco en el Mundoal 2026: "Tiene que ser Juan Musso, porque él sin brazos es mejor que el Dibu en este momento".