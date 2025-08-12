El periodista Eduardo Gutiérrez analizó junto al equipo de Pasión Nacional cómo se prepara Peñarol para enfrentar a Racing

Este martes empiezan los octavos de final de la Copa Libertadores y hay partido entre Peñarol y Racing en Montevideo. Ambos vienen de jugar un clásico el pasado sábado (el Manya goleó a Nacional, mientras que los de Avellaneda igualaron con Boca) y ahora abrirán la llave en el Estadio Campeón del Siglo. El periodista uruguayo de Radio Nacional Montevideo Eduardo Gutiérrez describió cómo está Peñarol para hoy y qué puede esperar Racing frente a su rival.

"Llega de la mejor forma, fue una victoria categórica e inobjetable en el clásico. Tiene una expectativa especial aún siendo que Racing es un muy buen equipo. Los hinchas de Peñarol ya están algunos con la camiseta esperando este partido", mencionó.

El periodista uruguayo advirtió que el partido con Racing será "durísimo" y que no cree que la serie se defina hoy.