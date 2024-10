El periodista Diego Zigiotto contó historias misteriosas de Buenos Aires y curiosidades de los barrios porteños

El escritor y periodista especialista en cultura de los barrios porteños Diego Zigiotto recordó curiosidades de sus libros Buenos Aires Misteriosa I y Buenos Aires Misteriosa II. En el primero recorre historias de crímes y leyendas urbanas porteñas y en el II se extiende a la provincia bonaerense.

"El porteño no conoce Buenos Aires, me fui dando cuenta con el tiempo. Hasta hace un tiempo el porteño no se sentía turista en la ciudad. Hay mirarla todos los días con otros ojos, porque hay cosas para ver por todos lados", expresó.

Entre la historias que cuenta da los detalles y trata de darle "la explicación racional". "Me gusta hacerlo en un contexto de realidad, por mi perfil de periodista", describió.

Además Zigiotto hace tours todos los sábados de Buenos Aires Misteriosa, en los que recorren en un colectivo distintos puntos de la ciudad donde se cometieron crímenes. "Entre algunas de la historias que cuento están la de Yiya Murano, la del Petiso Orejudo, y la gente viene desde hace años", agregó.