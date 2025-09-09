El peligro de las dietas extremas

La última tendencia viral que alberga la red social TikTok son las llamadas “dietas de las princesas Disney”, una práctica tan peligrosa como ilógica, cuyo contenido es un claro ejemplo de cómo el culto a la delgadez se disfraza de reto “divertido” para calar en el público joven.

La doctora Amelia Zarauza, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó que la dieta de las princesas Disney promete perder más de diez kilos en apenas 15 días: "Estas dietas proponen la ingesta única de manzanas rojas, en el caso del “día de Blancanieves”; comer únicamente alimentos crudos, en el de “Pocahontas” o solo tomar té, si toca el “día de Bella”. Un desafío peligroso que impone una pauta alimenticia extrema, acompañada de una restricción calórica severa, que pone en grave riesgo la salud de los más jóvenes".