El PBI aumentó 0,3% en el tercer trimestre y completó un crecimiento del 5,2% en lo que va del año

El Producto Bruto Interno aumentó un 0,3% en el tercer trimestre, un 3,3% más que en el mismo período del año pasado, y completó un crecimiento del 5,2% en lo que va del año, según datos difundidos por el Indec.

Así, la actividad económica logró su segundo trimestre consecutivo de crecimiento y muestra signos de una reactivación paulatina pero constante.

Los sectores que más crecieron fueron intermediación financiera y energía, mientras que industria y pesca son los más retrasados.

Los pronósticos del sector privado prevén que a fin de año el PBI terminará con un crecimiento interanual del orden del 4,5%.

La intermediación financiera registró un crecimiento interanual del 28,4% interanual, los sectores ligados a energía, minas y canteras aumentó un 10,3% mientras que hoteles y restaurantes el incremento fue del 7,1%.

La pesca retrocedió un 20% entre este año y 2024 mientras que la industria cayó un 2,4% en el mismo período.

En lo que va de 2025, la economía creció 1,1% en el primer trimestre, cayó 0,1% en el segundo y repuntó 0,3% en el tercero, siempre en la comparación contra el período anterior.

Según coinciden varios analistas del sector privado, los datos del tercer trimeste muestran un buen desempeño en un marco donde la economía atravesó una profunda corrección fiscal en el primer año del actual gobierno y una política monetaria más restrictiva en el año bajo análisis, especialmente desde mediados de 2025.

Los mismos analistas estiman que la normalización de las condiciones financieras tras las elecciones y la menor incertidumbre macroeconómica deberían contribuir a sostener la expansión.

Sin embargo, advirtieron que el ritmo de crecimiento seguirá condicionado por la evolución del crédito, la inversión y la persistente heterogeneidad sectorial.