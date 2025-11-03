El patentamiento de autos tuvo un crecimiento interanual del 17% en octubre

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante octubre se patentaron 51.982 vehículos, lo que representa un crecimiento interanual del 17% contra las 44.473 unidades que se habían registrado en el mismo mes del año pasado.

En tanto, en el acumulado del año sigue mostrando registros positivos: en los primeros diez meses de 2025 se registraron 552.484 unidades, un 55,1% más que en igual período de 2024, cuando se habían patentado 356.230 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que el sector, pese al clima electoral, pudo sostener un buen nivel de actividad. "Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia", destacó.

Para Beato "el resultado de las elecciones generó una mayor demanda en las concesionarias, donde durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento porque evidentemente el triunfo de la LLA impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones".

"Octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando", explicó.

"La inercia del mercado hacia arriba sigue y entramos en los últimos dos meses del año con buenas perspectivas, lo que nos permitirá cerrar 2025 con un piso sólido para proyectar un inicio de 2026 con números positivos", agregó el dirigente del sector automotor.