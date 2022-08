El Partido Socialista busca armar un "frente opositor progresista"

La dirigente socialista, que integra la mesa provincial del Socialismo, Ana Laura Klug, dialogó en Primer Mensaje, acerca del VIII Congreso Extraordinario del Partido Socialista distrito Entre Ríos, que se realizó el pasado sábado en Paraná, tras informar que pretenden formar un frente opositor progresista.

Estuvieron presente congresales de diferentes ciudades de la provincia y los dirigentes: Juan Manuel Rossi (presidente del PS entrerriano), Ana Laura Klug, Lucas Marcos, Fernanda Sanzberro, Daniel Narducci, Franco Barsotti y, por las juventudes, Sofía Gan y Santiago Haddad, entre otros.

“El sábado pasado sesionamos en el Congreso Socialista, estuvieron varias corrientes y el oficialismo” indicó Klug.

A su vez, dijo “Melliard no participó del congreso, no tenemos el motivo por cual no asistió al congreso” remarcó.

Sobre el frente opositor dijo “En el congreso conformamos un documento, que se basa en construir desde abajo, nosotros venimos hablando y con diferencias seguimos en la construcción y consensuando con otros partidos” sentenció

No obstante, no indicaron cuales serían las fuerzas políticas con quienes armarían la construcción de una alianza o frente opositor progresista. Recordemos que en la ciudad de Paraná, el oficialismo partidario ya adelantó en redes sociales su ingreso a "Juntos por Entre Ríos" en el sector de Rogelio Frigerio y Ayelén Acosta.

