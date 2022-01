El partido más dificil de Evert

Por Daniel Corujo

La ex campeona de tenis estadounidense Chris Evert, de 67 años anunció a traves de sus redes sociales que le diagnosticaron cáncer de ovario.

La ganadora de Grand Slam 18 Grand Slams escribió: "Quería compartir mi diagnóstico de cáncer de ovario en etapa 1, como una forma de ayudar a otros", señaló Evert en un comunicado publicado en Twitter, a la vez que señaló: "Me siento muy afortunada de que lo hayan detectado temprano y espero resultados positivos de mi plan de quimioterapia".



La nacida en Fort Lauderdale (Florida), madre de tres hijos, agregó: "Gracias a todos ustedes por respetar mi necesidad de concentrarme en mi plan de salud y tratamiento".



Un dato no menor, lamentablemente, es que la hermana menor de Evert, Jeanne Evert Dubin, murió de la misma enfermedad en febrero de 2020 a la edad de 62 años y en octubre pasado Chris descubrió a través de pruebas genéticas mejoradas que ella también estaba en riesgo. Su cáncer fue diagnosticado en diciembre después de someterse a una histerectomía preventiva.



Evert fue número uno del mundo en la "época dorada" del tenis femenino y ganó 157 títulos individuales de la WTA .