El diputado opinó sobre el paro convocado por la CGT en rechazo a las políticas económicas del gobierno del presidente Javier Milei y defendió la medida como una forma legítima de expresión. Consideró que la movilización será multitudinaria y tendrá un impacto histórico.

Ocampo también mencionó el impacto negativo de las decisiones económicas en la vida cotidiana de las familias. y criticó la falta de marcha atrás en temas como las retenciones y la reforma jubilatoria. Además, señaló los problemas que la provincia del Chaco enfrenta, como el dengue y la falta de recursos del Estado Nacional y advirtió sobre las consecuencias económicas y la dificultad para afrontar las paritarias y los servicios de salud.

"Creo que es una movilización necesaria, necesaria sobre todo porque no hay otra forma de expresar su opinión. No hay otra forma de expresarse que no sea justamente ésta en un país en democracia. El paro y la huelga son mecanismos que en democracia se preservan, de hecho se preservan de manera constitucional. Esto no se trata de afectar o no a la gobernabilidad o a la gobernanza, en este caso en particular del gobierno nacional, se trata de que muchos ciudadanos que van a estar ahí a manifestarse el 24 seguramente han votado a Javier Milei y por qué no decirlo, también han votado a en este caso a la provincia, a Leandro Zdero y la verdad que son sectores medios en muchos casos que sienten de que realmente están tomando decisiones equivocadas desde el punto de vista de lo económico, que impactan en lo social con mucha fuerza", afirmó el legislador.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

VERANO NACIONAL

LUNES A VIERNES 9 A 12

PATRICIA LEGUIZA