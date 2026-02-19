"El paro no va a torcer de ninguna manera el destino de la ley que está en discusión"

En diálogo con Nicolás Yacoy en el programa Primer Round, el exvicepresidente Carlos Ruckauf analizó el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral y se mostró confiado sobre la aprobación ya que "los gobernadores comprenden q esta ley es imprescindible para la inversión en sus provincias". Si bien dijo que como cualquier otra norma es perfectible, permitirá "sacar de la informalidad a más de 9 millones de personas".