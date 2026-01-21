El Parlamento Europeo paraliza temporalmente el acuerdo UE-Mercosur ante dudas jurídicas

El Parlamento Europeo decidió esta semana detener el proceso de ratificación del histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, apenas cuatro días después de su firma en Paraguay, y remitió el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados comunitarios. La decisión frena el avance formal del pacto hasta que los jueces se pronuncien, en un proceso que puede extenderse entre 18 y 24 meses.

Yanina Lojo, especialista en comercio internacional, dialogó con el equipo de Ramos generales y señaló que "esto refleja la fragmentación que hay en Europa a nivel político".

"Hasta que el Tribunal de Justicia no falle, no se podrá volver a tratar en el Parlamento", expresó.

El acuerdo, considerado uno de los pactos comerciales más importantes del mundo por su alcance y por los mercados que involucra, fue firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción, Paraguay, tras más de 25 años de negociaciones. Su objetivo es crear una amplia zona de libre comercio entre los bloques sudamericano y europeo, beneficiando a más de 700 millones de consumidores mediante la eliminación progresiva de aranceles y mayores flujos de bienes y servicios.

La moción en la Eurocámara se aprobó por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, en un contexto de fuertes debates internos en la UE sobre la base legal del acuerdo y su posible impacto en la autonomía regulatoria de cada Estado miembro. La remisión al TJUE paraliza la tramitación parlamentaria, aunque la Comisión Europea ha planteado opciones para aplicar partes del pacto de forma provisional mientras se espera el dictamen jurídico.