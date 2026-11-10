El Papa ya está en Córdoba para celebrar una misa ante un millón de fieles

El papa León XIV arribó este martes a Córdoba, donde encabezará una multitudinaria celebración en la Escuela de Aviación Militar.

Las autoridades estiman que cerca de un millón de personas participarán de la histórica jornada.

Desde el lunes por la tarde, miles de fieles provenientes de distintos puntos del país y de naciones vecinas comenzaron a instalarse en las inmediaciones del predio para esperar la llegada del Sumo Pontífice, en medio de cánticos, rezos y una extensa vigilia.

La misa está prevista para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA, que fue acondicionado especialmente para recibir a la multitud.

Para facilitar el traslado de los peregrinos, la Municipalidad de Córdoba dispuso colectivos gratuitos hacia la zona hasta las 14, mientras que la Policía provincial implementó cortes de tránsito, desvíos y un operativo especial de seguridad.

La agenda del Pontífice también contempla un encuentro pastoral en la Catedral de Córdoba a las 15, antes de emprender su regreso a Buenos Aires, previsto para las 16:55.

La visita continuará con un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles y culminará el miércoles con una misa en la Basílica de Luján, antes de su partida hacia Perú.