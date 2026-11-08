El Papa se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y recibió las llaves de la Ciudad

Luego del acto protocolar en la Plaza San Martín, donde entregó una ofrenda floral al Libertador, el Sumo Pontífice se trasladó rumbo a la Casa Rosada escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo y allí fue recibido nuevamente por el presidente Javier Milei para encabezar la ceremonia de bienvenida oficial en el Salón Blanco.

Luego de la foto oficial, el presidente Milei le presentó al Papa su gabinete. Así, León XIV saludó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei; el Canciller, Pablo Quirno; los ministros de Defensa, Carlos Presti; de Economía, Luis Caputo; de Justicia Juan Bautista Mahiques; de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Desregulación, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier, la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el titular del Banco Central, Santiago Bausili y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Por su parte el Sumo Pontífice presentó a las autoridades vaticanas que lo acompañan en este viaje: Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede; el Cardenal Luis Antonio Tagle, el decano del Colegio Cardenalicio y autoridades locales de la Curia: Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; el Arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva y Raúl Pizarro, secretario de la Conferencia Episcopal.

Terminado el momento de las presentaciones ambos se retiraron al despacho presidencial para mantener un encuentro bilateral a solas que se extendió por casi 45 minutos.

Tras la reunión, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri le entregó a León XIV las llaves de la Ciudad de Buenos Aires en un breve acto a los pies del Monumento a Juan de Garay, ubicado a pocos metros de la explanada lateral de la Casa Rosada.

Allí también se hicieron presentes cientos de fieles acompañando el recorrido del Santo Padre hacia el Palacio Libertad, ubicado a 300 metros de Casa Rosada donde se realizará el encuentro con diputados, senadores, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático junto a todos los gobernadores y el gabinete nacional.