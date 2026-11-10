El Papa recorrió Córdoba en el papamóvil entre aplausos, lágrimas y muestras de cariño

Entre aplausos, sonrisas y celulares en alto, miles de fieles colmaron este martes las calles cordobesas para ver de cerca a León XIV, quien recorrió la avenida Colón a bordo del papamóvil descubierto y regaló saludos y bendiciones a su paso.

Tras celebrar una multitudinaria misa en el predio de FAdeA, el Pontífice llegó a la zona de la Jefatura de Policía, donde subió al papamóvil para continuar su camino hacia el Arzobispado.

Familias enteras, niños sobre los hombros de sus padres y peregrinos llegados desde distintas provincias se acercaron al vallado con banderas argentinas y papales.

Los gritos de “¡Viva el Papa!” se mezclaron con lágrimas, abrazos y la emoción de quienes esperaron durante horas para verlo pasar apenas unos segundos.

Una de las imágenes más tiernas de la jornada tuvo como protagonista a Pietro, un bebé de 10 meses que, vestido como un pequeño Papa, recibió la bendición de León XIV.

La escena se convirtió rápidamente en una de las postales más compartidas de la visita.

El clima de celebración también se vivió desde temprano en la Escuela de Aviación Militar, donde miles de fieles recibieron al Santo Padre con cánticos, pancartas y muestras de afecto.

Así, entre gestos de cercanía y una ciudad volcada a las calles, el paso de León XIV por Córdoba dejó imágenes de fe, alegría y emoción que marcaron una jornada histórica para la provincia.

Fotografía RTA