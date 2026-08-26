El papa recibió al arzobispo de Luján en la previa de su viaje a la Argentina: "Se lo ve contento de venir y fraternal"

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján. La charla fue parte de los preparativos para su visita al país. Scheinig, quien integra la comisión nacional que organiza la llegada del Pontífice al país, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional dijo: "Está muy contento de su viaje y con mucha ganas de hacerlo. Se lo ve sereno, fraterno y ha sido muy agradable este primer encuentro con él".

Scheinig explicó el perfil de León XIV como "postconciliar" y de una visión"universal del mundo". "El Papa hoy tiene una función de liderazgo en el mundo, y de conocer las cuestiones de nuestro mundo", agregó.

"La palabra del pastor puede hacernos mucho bien, que alguien oriente de sentido y diga qué es lo fundamental ayuda", opinó.