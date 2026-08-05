El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre

La Oficina del Presidente informó que la Santa Sede confirmó la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, que se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según el comunicado oficial, se trata de un acontecimiento de “enorme trascendencia espiritual e institucional” para el país.

En este marco, el Gobierno señaló que la visita responde a la invitación oficial realizada por el presidente Javier Milei, que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante la misión oficial al Vaticano realizada en febrero de este año.

Tras la confirmación, Quirno expresó su satisfacción a través de sus redes sociales y recordó que “hace algunos meses” tuvo el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente para visitar el país.

“Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica. El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre”, afirmó el canciller, quien además aseguró que continuará trabajando junto a la Santa Sede para que “sea una visita histórica para todos los argentinos”.

Asimismo, el Ejecutivo indicó que ya garantizó a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística para concretar la visita.

Complementariamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto trabaja de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización del viaje.

En el comunicado, la Oficina del Presidente destacó que la Argentina se prepara para recibir al Santo Padre y renovó su compromiso para que la visita “constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.