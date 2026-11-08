visita de 3 días

08/11/2026

El papa León XIV se despidió de Uruguay: “Es un pueblo capaz de cosas muy grandes”



El papa León XIV agradeció este mediodía al pueblo uruguayo por la recepción durante su visita al país. El pontífice se despidió con un mensaje de unidad y paz. 

Fue en una misa celebrada en la ciudad de Florida, en el santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, ante unas 50.000 personas.

"Me habían dicho que, aunque Uruguay es pequeño relativamente, su pueblo tiene un corazón generoso y es un pueblo capaz de cosas muy grandes, y esto ha quedado de manifiesto estos días", aseguró León XIV horas antes de su partida hacia la Argentina. 

Luego destacó el trabajo de los organizadores de su presencia en Uruguay y los voluntarios que colaboraron en las actividades. "Han preparado todo muy bien. Gracias de corazón", concluyó.    

En otro tramo de su mensaje, León XIV se refirió a la alegría de la fe y a la posibilidad de multiplicarla a través del encuentro con los demás. “Así son las matemáticas de la fe. Lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente, con la gracia de Dios, se multiplica, abre horizontes y enriquece nuestras vidas, dándoles un sentido nuevo”, sostuvo.

En ese sentido, convocó a los fieles a continuar transmitiendo los valores del cristianismo: “Queridos hermanos y hermanas, sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad”. También los alentó a anunciar “la alegría que brota del encuentro con nuestro Señor Jesucristo” para construir una vida plena y fecunda.