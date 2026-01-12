El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV recibió en el Vaticano a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La visita tuvo lugar días antes de su desembarco en Estados Unidos donde será recibida por el presidente Donald Trump quien, a pocos días de la crisis en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El viernes, durante su discurso al cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, el papa pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

“La escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana es motivo de grave preocupación (...) Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes”, dijo y añadió: “Renuevo mi llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, garantizando un futuro de estabilidad y concordia”.

León XIV criticó, además, el creciente recurso a la fuerza como forma de manejar las relaciones internacionales. “La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”, sostuvo el sumo pontífice.

“La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza”, enfatizó.