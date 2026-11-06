El papa León XIV llegó a Uruguay

El Sumo Pontífice arribó este viernes a Uruguay, donde durante tres días encabezará actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, en el marco de la gira que inicia así por Latinoamérica que incluirá Argentina y Perú.

A bordo de un avión en el que estuvo acompañado por clérigos, su médico, personal de seguridad y periodistas, León XIV llegó a las 16:20 al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Fue recibido al pie del avión por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Los fieles se concentraron en diferentes puntos de la Rambla de Montevideo para seguir el recorrido del religioso desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad.

El Papa permanecerá hasta el domingo en Uruguay, donde mantendrá un encuentro privado con el presidente de ese país, y encabezará una ceremonia en la Plaza Independencia.

La agenda del Santo Padre incluye una visita al barrio Casavalle y la participación en una vigilia en el Estadio Centenario.

Además, oficiará misas multitudinarias en Paysandú y Florida.

León XIV llega a Uruguay después de casi cuatro décadas de la visita que realizó en ese país el papa Juan Pablo II, en 1988.

La gira del Papa tendrá como próxima escala la Argentina, donde llegará el domingo por la tarde y permanecerá hasta el miércoles 11 para luego continuar viaje rumbo a Perú.