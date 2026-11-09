“El papa León XIV es nuestra fuerza. Como inmigrante me impulsa mucho más”

Uno de los momentos más significativos y emotivos de la misa presidida por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, fue la presentación de las ofrendas de la que participaron cuatro grupos representativos de nuestra sociedad. Hernán Mundo, en el programa de Nora Briozzo 100% Nora, conversó con una de las personas que se acercó al altar para llevar el pan y el vino. Se trata de una profesora de danzas y catequista venezolana.

“Estoy super feliz, todavía tratando de entender lo que nos acaba de pasar en la Argentina”, expresó Milagros Martínez.

“Esta invitación para representar a los jóvenes es el resultado de un trabajo parroquial que se viene haciendo por muchos años, fuera de Argentina y dentro del país”. “Como catequista, católica y como fiel creyente es algo maravilloso, que no se puede explicar, es emocionante”.

Milagros mantuvo total hermetismo sobre su participación en la misa de León XIV y argumentó que “era algo tan significativo, quería vivirlo a pleno hasta que se diera”.

Participaron de la ofrenda una familia integrada por abuelos y un niño, representantes de los pueblos originarios, integrantes de comunidades migrantes provenientes de Haití, África, Venezuela y Bolivia, y personas que representan distintas vocaciones y servicios de la Iglesia.

Un gesto cargado de simbolismo que buscó representar a una Argentina diversa, multicultural y con distintas realidades, pero unida en la fe.

Porque en ese momento, junto al pan y al vino, también llegaron al altar las historias, las raíces, las esperanzas y las voces de todo un pueblo.

“El papa León XIV es nuestra fuerza, la representación de la piedra de Jesús en la Iglesia”.

Y, pese a la proximidad de la cirugía a la que fue sometido, lo consideró “un impulso para todos” y Milagros agregó, “como inmigrante me impulsa mucho más”.