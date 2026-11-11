El Papa pidió a los argentinos buscar caminos de solidaridad y reconciliación en su última misa en Luján

Al encabezar este miércoles en la Basílica de Nuestra Señora de Luján su última misa en suelo argentino ante una multitud de fieles, León XIV afirmó: “Estamos aquí reunidos para celebrar con alegría la Eucaristía alabando a Dios con las grandes obras de su amor unidos a la Virgen María, nuestra madre de Luján, a ella que permaneció fiel al pie de la cruz pidamos la gracia de permanecer firmes en la caridad de Cristo”.

Tras destacar que la Argentina es un “hermoso país”, planteó que “la tierra del fin del mundo nos habla de un tiempo nuevo, una promesa de liberación”.

“Durante estos días pude ver la riqueza de la Argentina, no sólo por su geografía sino por su gente”, remarcó.

“Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos, gracias por recibirme con tanto cariño; me he sentido como en casa; hasta siempre mi querida Argentina”, se despidió el Papa León XIV, visiblemente emocionado, en el final de la ceremonia.

Según el Papa, es “un pueblo que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, con un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo para conversar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita”.

“Dejémonos iluminar por la Palabra de Dios, no se trata de hacer grandes cosas sino de permanecer fieles junto al Señor, se trata de mirar la vida con ojos de Cielo, pintar nuestras jornadas de color esperanza”, señaló.

“Argentina, levántate y camina”, planteó y pidió a la Virgen María: “guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar; ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad; suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación ”

El Sumo Pontífice arribó a la ciudad y abordó el papamóvil en las cercanías de la rotonda de acceso principal; a partir de allí, inició su trayecto hacia el centro cívico y completó un tramo a pie hacia la histórica basílica, saludando a la multitud de fieles que lo aguardaba.

Se estima que hay alrededor de dos millones de personas en Luján para presenciar la última misa del Papa en el país, antes de su partida rumbo a Perú.

En representación del Poder Ejecutivo, están el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Previamente, el Papa León XIV visitó la Cárcel de Devoto, donde resaltó que “una nueva vida es posible, es la esperanza que necesitamos”, en referencia a los testimonios de algunos de los reclusos de la institución.

El pontífice destacó la experiencia del límite y admitió que “tomamos consciencia del límite a través del pecado y sus consecuencias”.

“Realidades negativas como la sensación de omnipotencia que provoca la droga, el falso poder del dinero fácil, la cobarde seguridad que otorga ejercer la violencia sobre los más débiles, la impunidad que es fruto de la corrupción”, enumeró.

Según León XIV, “a lo largo de los años conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices”

“El mal que asedia el corazón humano arruina la sociedad y la vida de muchas personas, llegando incluso a extremos de inhumanidad”, advirtió, pero aclaró que “sin embargo, una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse”.

Para el Papa, “aún en medio del mal, el dolor y el fracaso más profundo, esa situación es un momento particular para poder reiniciar sus vidas”

“El ser humano no florece a pesar del límite sino a través del límite, los momentos en que el límite se hace tangible en nuestras vidas”, aseguró

Y consideró que “el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las pases con Dios y reincorporándose en el seno de la sociedad”.

“La experiencia del límite no empobrece al ser humano sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro”, concluyó.

A las 13.30, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participarán de la ceremonia de despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza y a las 15 el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa.