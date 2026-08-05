El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina del 8 al 11 de noviembre

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, según se confirmó este miércoles desde el Vaticano. El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países», anunció el comunicado. El periodista en el Vaticano Guido Gazzolli, dio detalles sobre esta noticia en Radio Nacional.

"Han puesto la fecha, del 8 al 11 de noviembre el Papa estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Esos son los tres lugares a los que irá. Seguirá luego por Uruguay y a su Perú. Esto es algo que se comentaba desde hace tiempo, porque es un asunto extremadamente importante", mencionó.

Gazzolli explicó que en América Latina, durante los últimos años se han perdido "muchisimos fieles" dentro del catolicismo: "No necesito recordar la cantidad impresionante de iglesias evangélicas que están en la Argentina y el resto de la región. Se necesita reestablecer relaciones profundas y reconquistar a tanta gente".