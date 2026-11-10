El papa León XIV celebra una misa en Córdoba ante una multitud de fieles

El Sumo Pontífice encabeza este martes una histórica celebración en el predio de la Escuela de Aviación Militar, en FAdeA, donde se espera la participación de cerca de un millón de personas provenientes de distintos puntos del país y del mundo.

Antes de comenzar la misa, León XIV recorrió el predio a bordo del papamóvil descubierto, desde donde saludó y bendijo a los miles de fieles que se acercaron para recibirlo.

Tras aterrizar en Córdoba, el Papa se trasladó por la avenida de Circunvalación, donde fue recibido con banderas papales y cordobesas, en medio de un clima de emoción y alegría.

Desde el lunes, miles de peregrinos permanecieron en vigilia en las inmediaciones del predio, con cánticos y rezos, a la espera de la llegada del Santo Padre.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, las autoridades provinciales y municipales desplegaron un operativo especial de seguridad, transporte y asistencia sanitaria.

La agenda del Pontífice continuará esta tarde con un encuentro pastoral en la Catedral de Córdoba, previsto para las 15, antes de regresar a Buenos Aires a las 16:55.

La visita apostólica concluirá el miércoles con una misa en la Basílica de Luján, antes de su partida hacia Perú.