El papa Francisco tiene gripe y canceló todas las actividades de hoy

El Papa está otra vez engripado y suspendió su agenda de actividades de la jornada de hoy.

Informa Mariana Capaccioli desde Roma:

DESCARGAR

La dirección de Prensa de la Santa Sede informó que “debido a un leve estado gripal el Papa Francisco anuló las audiencias que tenía previstas para hoy”, entre ellas una con un grupo de diáconos de la Diócesis de Roma.

El Vaticano detalló que la decisión se tomó por precaución, y que hasta el momento está confirmado el tradicional rezo del Angelus a las 12 del mediodía de mañana domingo.

La salud del pontífice, de 87 años, genera mucha preocupación y ésta es la tercera gripe que sufre en los últimos cuatro meses.

El 12 de enero el Papa padeció bronquitis y no leyó un discurso que tenía preparado excusándose porque no podía hablar bien ya que le daba fatiga. “Yo quisiera leer todo el discurso, pero tengo un problema, tengo un poco de bronquitis y no puedo hablar bien, si ustedes no se ofenden, yo les entregaré la copia del discurso. Discúlpenme, les entregaré una copia porque me da mucha fatiga hablar”, explicó a los presentes en una audiencia con comunicadores franceses.

Francisco ya había sufrido otra bronquitis un mes y medio antes, en noviembre de 2023, cuando se vio obligado a suspender por recomendación médica su viaje a Dubai para participar de la cumbre sobre el cambio climático de Naciones Unidas COP 28.

A los antecedentes se suman las dos internaciones del Santo Padre en el hospital Gemelli de Roma durante el año pasado, la primera fue de 10 días a fines de marzo por una pulmonía grave y la segunda fue en junio por una cirugía abdominal.