El Papa cumplió su primer día de visita a Uruguay, antes de su llegada a Argentina

León XIV se pronunció en Montevideo a favor de que “la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica” signifiquen “bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos” y exhortó al cuidado de los recursos naturales y las fuentes de energía.

Además, consideró que las nuevas tecnologías “deben ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo”.

Instó también a que la atención sanitaria “esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos”, porque se trata de “una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, y reclamó que “la mirada hacia el futuro alcanza también a quienes habrán de habitar esta tierra: a las condiciones en que podrán nacer y crecer, y a las oportunidades que encontrarán a lo largo de su vida”.

Con actividad únicamente en Montevideo, León XIV atravesó su primera jornada en Uruguay, donde tendrá agenda también el sábado y el domingo, antes de su viaje a Argentina.

El Sumo Pontífice arribó al aeropuerto internacional de Carrasco junto a clérigos, su médico, personal de seguridad y periodistas, y fue recibido al pie del avión por el presidente Yamandú Orsi.

Los fieles se concentraron en diferentes puntos de la Rambla de Montevideo para seguir el recorrido del religioso desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, y cerca de la histórica Plaza Independencia se subió al Papamóvil.

Ya en la plaza, además de Orsi lo esperaban los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, junto a unos 250 artistas que le dieron la bienvenida. Una multitud siguió el acto.

"Bienvenido a América Latina. Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay", expresó el mandatario.

Y agregó: "Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países. Lo recibe este país en que distintos partidos políticos, juntos con nuestro pueblo, podemos centrarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida".

Tras un encuentro privado con Orsi, en el Cabildo de Montevideo –una añeja construcción en la zona de la Ciudad Vieja- León XIV recibió las llaves de la ciudad de manos del intendente, Mario Bergara.

La cargada agenda terminó con una víspera con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, y luego el Papa se retiró hacia la sede de la Nunciatura Apostólica de Uruguay.

El líder religioso tendrá este sábado actividad en Paysandú, donde dará una misa en la que, según el intendente Nicolás Olivera, se esperan de 30 mil a 40 mil fieles, entre ellos muchos argentinos que podrán cruzar el puente bilateral.

De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio carenciado de la periferia de Montevideo y luego irá a la Universidad Católica para verse con referentes del mundo de la educación.

Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.