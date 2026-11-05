El “Pampero” traerá frío invernal, con temperaturas mínimas de hasta 7° y ráfagas de más de 40 km/h

En medio del fenómeno El Niño, que atraviesa a la Argentina desde hace meses y podría extenderse hasta febrero de 2027, alertan por un cambio en las condiciones del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la llegada del "Pampero".

Tras varias mañanas y madrugadas con nieblas y lloviznas, el viento del sudoeste que se registró durante la jornada del miércoles despejó las nubes del cielo y generó una caída de la temperatura a primera hora del jueves.

El fin de semana se verá impactado por un frente frío y registros térmicos propios del invierno durante las primeras horas del día.

El enfriamiento se sentirá con mayor intensidad en el conurbano bonaerense, donde las mínimas del domingo oscilarán entre 7 y 9°C. Antes, el sábado tendrá ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h y una máxima inferior a los 20°C.

Luego comenzará una recuperación térmica, acompañada por jornadas de sol y una diferencia considerable entre las temperaturas de la mañana y la tarde.