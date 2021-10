El Palacio San José reabre sus puertas

El director del Palacio San José, Norberto Iribarren indicó en nuestra emisora que El Palacio San José abrirá hoy, mañana, el sábado y domingo de 9:30 a 18:00 horas. Las visitas guiadas serán a las 10:00, 11:00, 14:00 y 15:00 horas.

Recordemos que el Museo nacional permanece cerrado desde diciembre donde se han realizado tareas de mantenimiento y restauración.

Desde la administración del museo informan a los visitantes que no se debe traer mascotas ni usar flash al sacar fotos. No se pueden consumir alimentos dentro de los jardines y patios de la casa. El museo no cuenta con servicios gastronómicos.

Irribarren comentó que Para su ingreso se debe realizar la inscripción previa. (Link de inscripción: https://ab.gl/hq9). No se cobrará la entrada y se mantienen los Protocolos covid-19 vigentes.