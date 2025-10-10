“El Palacio Libertad es un espacio ideal, una bendición para la cultura”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional contó con la visita de la directora del Palacio Libertad-Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, Valeria Ambrosio, y del músico Fernando Albinarrate.

Además, como siempre, la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

La artista plástica y directora teatral reflexionó sobre el desafío que representa gestionar el Palacio Libertad, cargo que ocupa en los últimos dos años.

“Se planificó un espacio neutral, que es de todos”. “El Palacio Libertad es el espacio ideal, un espacio donde se puede hacer, es una bendición para la cultura”.

En la charla, Ambrosio precisó que se organizan mensualmente “entre 300 y 500 actividades” y, en ese sentido, reconoció que “no existe en el mundo un espacio donde convive todo” como en el Palacio Libertad.

Por otro lado, admitió que “no sé cuáles son los siguientes pasos” en su carrera artística profesional.

“Para mí, la vida es un juego y el teatro es el más lindo”. “El camino del artista es una búsqueda constante que demanda vencer las frustraciones”.

Por su parte, Fernando Albinarrate, compositor, pianista, autor teatral, director de orquesta y director musical de La Revista del Cervantes, repasó su infancia y su vinculación con la música.

“A los 7 años pasa el clic, me voy a ver `La novicia rebelde´y, a partir de ahí, entra la música en mi vida como algo cotidiano, como un juego”.

A lo largo de la charla, nos regaló algo de su nuevo disco “Variaciones Embrujadas” desde el piano en el Auditorio de Radio Nacional.

También, respecto al “éxito” de La Revista del Cervantes”, explicó que “queríamos hacer un homenaje histórico y divertido a la Revista Porteña y terminamos haciendo algo que va a dar que hablar históricamente”.