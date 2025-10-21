El vocero presidencial Manuel Adorni defendió la gestión del Gobierno, dijo que "el país no se arregla de un día para el otro con el desastre que nos dejaron" y aseguró que "el presidente Milei está haciendo las cosas necesarias para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con mejores salarios".

Adorni sostuvo que hay mucha expectativa en La Libertad Avanza en relación a las elecciones legislativas y manifestó que el próximo domingo "los votantes van a poder elegir si quieren seguir para adelante o volver al pasado eligiendo al kirchnerismo".

El vocero presidencial remarcó que "la gente tiene que entender que para que mejoren los salarios tiene que haber inversiones y que los países salen adelante de esa manera y no emitiendo".

"La Libertad Avanza está haciendo las cosas correctas y la gente tiene que saber que si vota al kirchnerismo van a volver la hiperinflación y el aislamiento internacional", agregó.

El funcionario confirmó que tras los comicios del domingo próximo habrá cambios en el Gabinete, que los mismos serán decididos por el presidente Milei en breve y que Santiago Caputo tendrá "un rol más formal" en el Gobierno.

En otro orden, se refirió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos en las que expresó que "Argentina se está muriendo" y fue contundente: "Nadie la prestaría 40 mil millones de dólares a un país que se está muriendo".

Adorni manifestó que las elecciones legislativas son muy importantes para La Libertad Avanza "porque queremos construir una fuerza mayor en el Congreso que nos permita asegurarnos un tercio de los votos para asegurar los vetos presidenciales".

"Con más legisladores libertarios se van a poder llevar a cabo las reformas que Argentina necesita, sobre todo en el plano laboral, previsional e impositivo", agregó.

El vocero presidencial se refirió al tema de las jubilaciones y sostuvo que "para lograr mejores jubilaciones no hay otro camino que tener más trabajadores en blanco, porque en la actualidad el 50% de la fuerza de trabajo es informal".

Por último, Adorni recalcó que "si se quiere lograr un país serio donde esté claro que imprimir billetes sólo lleva al caos social hay que votar a La Libertad Avanza" y explicó que "estamos atacando la inflación y la pobreza y esos índices eran tan altos que parece que lo que hacemos no alcanza".