El padre del joven desaparecido pide traslado para continuar la búsqueda

Marcos Castro recorre el país en bicicleta, se comunicó con su familia a fines de febrero, les dijo que estaba en Cutral Co y que comenzaría a regresar a Comodoro Rivadavia por la Ruta 40. Alberto Castro, padre del joven de 22 años, brindó mayor información: "Perdimos contacto, pero él muchas veces se refugiaba en sectores medio alejados de la ciudad, entonces por ahí es medio difícil encontrarlo pero ya pasaron muchos días, ya es más de lo normal"

De 1.80 metros de altura y contextura delgada, Marcos vestía una gorra negra, buzo negro y zapatillas oscuras. Tenía también un casco color turquesa con stickers de “desafío Ruta 40”.

Ante esta situación, Alberto Castro solicitó ayuda para trasladarse hacia la zona. "Lo que creemos es que por ahí pinchó la bici y está refugiado o se quedó sin dinero, celular no tiene porque se lo robaron en Neuquén. Yo lo que necesitaría es que alguien me lleve a la zona, aunque sea a Gobernador Costa, y yo de ahí me iré a dedo o recorriendo la ruta", señaló. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 297 5299268.

