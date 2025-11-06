El operativo de emergencia por las inundaciones llegó al interior bonaerense

Santiago Hardie, Director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional habló con Nicolás Yacoy sobre el operativo que iniciarán en la zona afectada.

“Buscamos colaborar con las autoridades locales en la asistencia a los damnificados, principalmente en la limpieza, liberar caminos alcantarillas y que la gente pueda transitar”.

Hardie detalló que “hoy esta zona bonaerense está viviendo una emergencia crónica por una problemática que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, por caminos en mal estado, productores que no pueden sacar sus productos, principalmente por la falta de obras”.