El oficialismo va por la sanción definitiva de la Ley de Glaciares

El Congreso de la Nación se abocó al tratamiento de la Reforma a la Ley de Glaciares (26.639) para modificar la protección de hielos y ambiente periglacial, permitiendo actividades mineras y de hidrocarburos. La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, es impulsada por mandatarios provinciales y apunta a generarincentivos económicos y creación de empleo.

Por este tema, el diputado de LLA, Carlos Zapata, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el proyecto de ley tiene gran acompañamiento entre los distintos bloques. No se vulnera ningún derecho ni atenta contra el medio ambiente".

Zapata, además, aseguró que "la norma generará mucho empleo y es algo que buscan los distintos gobernadores".

La Reforma busca transferir a las provincias la decisión sobre qué áreas proteger, lo que generó masivas audiencias públicas y concentraciones en las inmediaciones del Congreso.