El oficialismo logró la media sanción del “Súper RIGI” en Diputados

Con el apoyo de sus habituales aliados, La Libertad Avanza de la Cámara baja aprobó el régimen para incentivar grandes inversiones en nuevas industrias impulsado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa que propone beneficios fiscales por 30 años y apunta a atraer proyectos tecnológicos y de inteligencia artificial obtuvo 130 votos a favor y registró 106 en contra y 7 abstenciones.

La nueva versión del RIGI, creado originalmente por la Ley Bases, obtuvo el respaldo del oficialismo, los diputados del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta+Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).

El Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país.

La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo.

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Para presentar el dictamen de mayoría, Bertie Benegas Lynch, de LLA explicó: “Es un incentivo a las grandes inversiones de nuevas industrias ¿quién puede estar en contra de esto? son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica, cuatro conceptos que los países civilizados ya lo tienen incorporado y por eso les va como les va”.