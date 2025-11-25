El oficialismo capitaliza su triunfo electoral: crece la confianza social y repuntan las expectativas, según estudio

El apoyo y la confianza en el gobierno del presidente Javier Milei ha registrado un crecimiento reciente, según diversas encuestas publicadas en noviembre de 2025. Esto surge del relevamiento que realizó la consultora Pulso Research.

El analista político y director de la consultora Pulso Research, Juan Adaro, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó que "La Libertad Avanza (LLA) concentra la mayor parte de la "esperanza" y lidera el clima político después de las elecciones legislativas de octubre".

Adaro, además, dijo que "el triunfo dio oxígeno político al gobierno y reforzó la percepción de que las medidas que se están tomando tienen un respaldo popular continuo".