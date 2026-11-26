La Libertad Avanza buscará desde las 12, en la última sesión del período ordinario en la Cámara de Diputados, darle media sanción al proyecto de Presupuesto 2027.

Además, en el temario de la sesión está incluida la aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir la financiación del Tesoro con emisión momentánea.

El temario de la sesión también incluirá la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la aprobación de acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, además de una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios

La transferencia de competencias judiciales penales y de menores desde la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires; la creación del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown; y una modificación al marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas, también figuran en la lista.

En las filas del oficialismo confían en que conseguirán el quórum gracias al apoyo de sus habituales aliados. La Libertad Avanza (94) junto con el PRO (12), la UCR (6), Independencias (3), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), Adelante Buenos Aires (1), Cambia Tucumán (1), La Neuquinidad (1) parte de una base sólida de 121.

En tanto prevén que llegarán sin problemas a los 129 con apoyos del MID (2), Elijo Catamarca (3), Argentina Federal (9), y Provincias Unidas (18).

Estos últimos bloques continúan negociando con el Gobierno hasta último momento y evitaron adelantar públicamente su posición.

Provincias Unidas presionó para incluir una reforma del régimen de biocombustibles en el articulado del Presupuesto, en base a una iniciativa similar que ya tiene media sanción del Senado pero que quedó frenado en Diputados por falta de acuerdos.

Desde el oficialismo dejaron trascender que una posibilidad concreta es incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias de diciembre.

Por otro lado, Provincias Unidas reclama un lugar en el Consejo de la Magistratura por ser la segunda minoría en la Cámara pero el PRO le disputa ese lugar porque asegura que en realidad no es un bloque sino un interbloque.

Hasta el momento, el presidente de Diputados, Martín Menem, evitó tomar partido en esta disputa y reclamó que ambas fuerzas políticas lleguen a un acuerdo.

Los fondos para las universidades son otro punto de conflicto: El proyecto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento.

Tanto Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) como Argentina Federal (Salta y Misiones) reclaman ampliar las partidas asignadas; pero el Gobierno se mantiene firme en su decisión.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18%, un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027 y el superávit fiscal se mantiene como eje central de la política económica del Gobierno.

Por otro lado, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca garantizar su independencia del Poder Ejecutivo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro.

Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa de los libertarios apunta a dar marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos.

Los mismos fueron promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno logra la sanción definitiva en el Senado, el único objetivo será preservar el valor de la moneda.