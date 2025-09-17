El oficialismo acusó a la oposición de buscar empobrecer al país tras el rechazo a los vetos del presidente Milei

El Secretario de Culto y Civilización de la Nación, Nahuel Sotelo, sostuvo que con el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos de emergencia pediátrica y de más fondos para universidades “la oposición sigue demostrando que lo único que quiere es seguir empobreciendo al país”.

En ese contexto, sostuvo que buscan “quedarse con frases lindas, discursos bonitos y un país sumido en la miseria”.

“Eso sí, con ‘buenas intenciones’. Siempre supimos que esto no iba a ser fácil pero odian el progreso”, expresó el funcionario.

La oposición se impuso por 181 votos, contra 60 de La Libertad Avanza y aliados en la votación en la Cámara de Diputados que rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica.

En el caso del financiamiento de las universidades, la oposición al veto del presidente fue de 174 votos contra 67 y dos abstenciones.

El debate pasará ahora al Senado de la Nación.

En la previa de la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, difundió en sus redes sociales una tabla con los ingresos de los rectores que fue publicada por el Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

Según esa tabla, la remuneración bruta en julio de 2025 de 14 rectores fue de entre 8 y 18 millones de pesos.

Mientras que 33 rectores cobraron a esa fecha entre 5 y 8 millones de pesos y otros 10 percibieron sueldos menores a 5 millones de pesos.

En tanto, desde el PRO, Fernando Iglesias, llamó hipócritas a sus pares del kirchnerismo por no haber hecho críticas cuando el ex ministro de Economía, Sergio Massa, recortaba gastos en educación.

Por su parte, Patricia Vásquez, también del PRO, advirtió que si se sigue "con el club del helicóptero" no se construirá una Argentina grande y mucho menos se resolverá el financiamiento de la educación pública.