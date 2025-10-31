El Obelisco se abre al público: así será la experiencia en el nuevo mirador panorámico de Buenos Aires

Desde este sábado 1° de noviembre, el Obelisco de Buenos Aires abrirá por primera vez su mirador panorámico al público, un hito que llega después de 89 años sin acceso a la cima del monumento más emblemático de la Ciudad.

Gracias a la reciente instalación de un ascensor interno, quienes visiten el lugar podrán alcanzar en menos de un minuto los 55 metros de altura que marca el punto previo a la cúpide.

El elevador, con capacidad para cuatro personas y paneles vidriados que permiten observar el interior del Obelisco durante el ascenso, completará la primera parte del recorrido.

Luego será necesario subir 35 escalones en forma de caracol para llegar a las cuatro ventanas que ofrecen la vista panorámica.

La experiencia completa demandará alrededor de 20 minutos.

Las entradas ya pueden adquirirse de manera anticipada a través del sitio web miradorobelisco.com.ar.

En la plataforma se debe seleccionar la opción de visita panorámica y completar los datos de cada asistente antes de confirmar la reserva.

El valor de los tickets será de 18.000 pesos para adultos, mientras que niños y jubilados abonarán 9.000 pesos.

El mirador permanecerá abierto todos los días entre las 9 y las 17, convirtiéndose así en una nueva propuesta turística y cultural para vecinos y visitantes que deseen vivir una experiencia inédita en pleno centro porteño.

Con esta apertura, el Obelisco suma un capítulo histórico que permitirá descubrir la Ciudad desde un punto de vista privilegiado, a casi 68 metros de altura.