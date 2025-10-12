El Obelisco porteño abre sus puertas al turismo por primera vez en 89 años

El Obelisco, el monumento ícono de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con un nuevo mirador panorámico que será inaugurado para el turismo el próximo 1 de noviembre y por primera vez en sus 89 años de existencia.

El Gobierno porteño inició la preventa de los tickets para conocer este nuevo atractivo, que se podrá visitar todos los días de 9 a 17.

Las entradas se pueden comprar a través de la página www.miradorobelisco.com.ar. con tarifas que van de los 18 mil pesos para los residentes argentinos que presenten documento, y 36 mil para extranjeros.

El recorrido turístico comienza en la puerta del Obelisco, continúa en un flamante ascensor que recorre 55 metros en un minuto hasta llegar a una escalera caracol de 35 escalones que conduce hasta los 62 metros de altura.

En ese espacio hay 4 ventanas vidriadas que ofrecen las mejores vistas del micro y macro centro porteños y también del Río de la Plata.

Las visitas serán guiadas con personal especialmente designado, en grupos de 4 personas y con 15 minutos de duración.

El presidente del Ente de Turismo porteño, Valentín Díaz Gilligan, señaló que "este avance es un hito turístico y cultural que posiciona a la Ciudad en el circuito global de grandes miradores urbanos"

"Es el resultado de un trabajo en conjunto con el sector privado que nos va a permitir seguir dando a conocer nuestra identidad al mundo", agregó.

Las obras para acondicionar el Obelisco para el turismo se realizaron preservando la estructura original del monumento, lo que asegura su protección como Monumento Histórico Nacional.

La prestación de los servicios del Mirador Obelisco estará a cargo de la Unión Transitoria Autotransporte Andesmar con una concesión que fue otorgada por cinco años, con un canon mensual que permitirá que la Ciudad recupere la inversión realizada para el proyecto.

El Obelisco fue diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, se construyó en 1936 y se inauguró el 23 de mayo de 1936 como homenaje al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires.