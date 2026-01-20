El nuevo perfil del turista argentino en verano, según la CAME

El verano 2026 consolida un cambio en el comportamiento del turismo interno, con viajeros más cuidadosos en el gasto, flexibles en la elección del destino y con decisiones tomadas cada vez más cerca de la fecha de viaje. Así lo refleja un informe reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Salvador Femenia, secretario de prensa de CAME, dialogó con el equipo de Ramos generales y remarcó que el relevamiento muestra a un turista activo, pero más selectivo, que prioriza el equilibrio entre precio, calidad y experiencia, y que responde positivamente a propuestas claras y bien comunicadas.

"La tendencia es que se dejó de lado la reserva previa, se decide sobre la marcha", expresó.

El informe señala que los destinos que mejor logran captar la demanda son aquellos que articulan naturaleza, eventos culturales y propuestas diferenciadas, adaptadas a estadías más cortas y presupuestos ajustados. En este contexto, la conectividad, las promociones de último momento y la diversidad de actividades juegan un rol central.

Desde CAME destacan que esta nueva dinámica obliga al sector turístico a reforzar la planificación flexible y la comunicación estratégica, en un escenario donde el movimiento turístico se mantiene, pero con hábitos de consumo más racionales.