El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará el 17 de marzo

Así lo confirmó el abogado en diálogo con Adrián Noriega en Nunca es tarde.

El nuevo proceso oral y público estará a cargo de Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro con los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Por otra parte los magistrados hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, a cargo de la acusación, quienes junto a los abogados querellantes solicitaron celeridad para que se pueda avanzar con el proceso.

En otro tramo de la charla Burlando fue consultado respecto de su presentación en las últimas elecciones legislativas en las que consiguió casi el 3 % de los votos.