El nuevo gobierno y la aviación aerocomercial en la Argentina

El periodista especializado en servicio aerocomercial habló en Despierta Argentina sobre el impacto que podría llegar a tener en el sector de la aviación si se aplican las ideas económicas del nuevo gobierno.

"Algunas cosas pueden parecer neoliberales pero algunas cosas no son neoliberales, al menos en la aviación, porque no es la misma estructura de financiamiento. Ahora la cosa es muy distinta porque la aviación del mundo tiene un financiamiento a través de los denominados fondos de inversión, entonces esas compra/ventas que ocurrieron en los 90 por ejemplo, hoy no existen. Lo que si hubo, y Aerolíneas Argentinas es un ejemplo también, fusiones. Aerolíneas tenía dentro de su grupo a Austral Lineas Aéreas, como lo ha habido en todo el mundo este tipo de fusiones", explicó Dominelli.